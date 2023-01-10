Происшествия 10 января 2023, 15:22 Два человека пострадали в аварии с участием грузовика в Башкирии

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Столкновение легковой машины и грузового автомобиля произошло на дороге по маршруту Стерлитамак-Раевский в Башкирии. В результате аварии пострадали два человека, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.

Отмечается, что водитель за рулем иномарки врезался в грузовой автомобиль КамАЗ, в результате чего легковушка получила достаточно серьезные повреждения.

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По данным Nation News, пассажиры, находящиеся в легковой машине, получили различного рода травмы и были доставлены в больницу.

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