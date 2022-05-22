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    22 мая 2022, 12:28

    Два человека пострадали в аварии с Maserati и мотоциклом в Москве — источник

    Источник: в Москве на Волоколамском шоссе столкнулись Maserati и мотоцикл, пострадали 2 человека

    Алла Морген, Оксана Кириллова

    Автомобиль Maserati столкнулся с мотоциклом в Москве на Волоколамском шоссе. Пострадали два человека, ехавшие на мотоцикле, сообщил «360» источник.

    Два человека пострадали в аварии с Maserati и мотоциклом в Москве — источник

    По его данным, оба в тяжелом состоянии попали в городскую клиническую больницу имени Боткина.

    Обстоятельства аварии уточняются. Появились фото с места ДТП.

    Два человека пострадали в аварии с Maserati и мотоциклом в Москве — источник | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»