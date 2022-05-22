22 мая 2022, 12:28
Два человека пострадали в аварии с Maserati и мотоциклом в Москве — источник
Источник: в Москве на Волоколамском шоссе столкнулись Maserati и мотоцикл, пострадали 2 человека
Автомобиль Maserati столкнулся с мотоциклом в Москве на Волоколамском шоссе. Пострадали два человека, ехавшие на мотоцикле, сообщил «360» источник.
По его данным, оба в тяжелом состоянии попали в городскую клиническую больницу имени Боткина.
Обстоятельства аварии уточняются. Появились фото с места ДТП.
Источник фото: телеканал «360»