Автомобиль Maserati столкнулся с мотоциклом в Москве на Волоколамском шоссе. Пострадали два человека, ехавшие на мотоцикле, сообщил «360» источник.

По его данным, оба в тяжелом состоянии попали в городскую клиническую больницу имени Боткина.

Обстоятельства аварии уточняются. Появились фото с места ДТП.