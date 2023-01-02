Эксклюзив 02 января 2023, 12:03 Два человека пострадали в аварии с двумя автобусами на юго-западе Москвы Источник «360»: в ДТП с двумя автобусами и машиной в ТАО Москвы пострадали два человека РИА «Новости»

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Два автобуса столкнулись с легковым автомобилем на юго-западе Москвы, в Троицком административном округе. Об этом сообщил источник «360».

«По предварительным данным, в аварии пострадали два человека», — уточнил он.

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По информации источника, авария произошла в поселке Первомайском. Автобусы и автомобиль столкнулись на Рабочей улице, в районе дома № 6.

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Это уже второе ДТП с участием общественного транспорта в Москве 2 января. Ранее автомобиль и автобус столкнулись на северо-западе Москвы, на Строгинском бульваре. В результате аварии никто не пострадал.

Массовое ДТП произошло на 3-й Магистральной улице. Недалеко от станции МЦК «Шелепиха» столкнулись восемь автомобилей. «360» опубликовал кадры с места аварии. Все обстоятельства происшествия уточняются. Не исключено, что причиной ДТП стал гололед.