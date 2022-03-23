Два человека пострадали результате взрыва снаряда в Белгородской области

Два человека пострадали в Белгородской области в результате взрыва снаряда. Об этом сообщил главврач станции скорой медицинской помощи Белгорода Алексей Жиров. Его слова привел ТАСС. Снаряд был запущен со стороны Украины.

«Сегодня в 15:25 к сотрудникам скорой помощи <…>, дежурящим в селе Журавлевка, обратился пострадавший. Он осмотрен, оказана медицинская помощь — травмы средней степени тяжести, доставлен в горбольницу № 2. Затем обратился мужчина с жалобами на боли в плече — осмотрен, оказана медицинская помощь, в госпитализации не нуждался», — сообщил Жиров.

По информации агентства, взрыв снаряда, запущенного со стороны Украины, стал причиной введения ЧС в двух приграничных селах Белгородской области — Журавлевке и Нехотеевке. В результате происшествия есть пострадавшие, повреждения получили жилые строения. Около 120 жителей сел эвакуируют в Белгород.

Нехотеевка и Журавлевка расположены менее чем в двух километрах от границы с Украиной.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания снаряда.