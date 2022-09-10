Два жителя Кызыла пострадали при запуске фейерверков в честь Дня города | 360°

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Два жителя Кызыла пострадали при запуске фейерверков в честь Дня города

Минздрав Республики Тыва: два человека пострадали во время салюта в Кызыле

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Два жителя Кызыла пострадали 10 сентября при запуске фейерверков в честь День города, об этом говорится в Telegram-канале Минздрава Республики Тыва. Видео инцидента есть в распоряжении «360».

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

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«Сегодня после ЧП на набережной за медицинской помощью обратились два человека, которые после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение», — отмечается в сообщении.

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Глава республики Владислав Ховалыг поручил региональному Минздраву взять ситуацию под особый контроль.

«Если вина подрядчика по несоблюдению техники безопасности подтвердится, то он должен понести ответственность по всей строгости закона», — заявил он.

Кызыл 10 сентября отметил 108 лет со дня основания. Изначально город назывался Белоцарск, после революции 1917 года его переименовали в Хем-Белдир. Свое нынешнее название столика Республики Тыва носит с 1926 года.

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