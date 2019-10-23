Два человека пострадали при взрыве в центре Киева
Вблизи одного из киевских баров прогремел взрыв. Предположительно, взорвали гранату, сообщило ИА Nation News.
В центре украинской столицы в результате взрыва погибли два человека. Есть информация о раненых. По словам очевидцев, один из погибших вернулся с военных действий в Донбассе. Предполагают, что у него могла быть с собой граната.
По предварительной версии, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой. Известно, что двое мужчин погибли, одна девушка получила ранения.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Украинские ведомства пока не дали официальных заявлений об инциденте.