Эксклюзив 20 января 2023, 14:24 Два человека пострадали при взрыве в ломбарде в Лукоянове МЧС сообщило о двух пострадавших при взрыве в расселенном доме в Лукоянове

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Взрыв произошел в расселенном доме в городе Лукоянов. О ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. По данным ведомства, пострадали два человека.

Телеканал «360»

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В МЧС уточнили, что получили данные о происшествии на улице Пушкина в утром 20 января. Прибывшие на место спасатели установили, что в двухэтажном нежилом расселенном здании произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате конструкции здания частично разрушились. Известно о двух пострадавших. Один мужчина оказался под завалами, добавили в пресс-службе. Его достали из-под обломков и передали медикам.

По данным источника «360», в здании располагался ломбард. На месте работают оперативные службы. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.