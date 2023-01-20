20 января 2023, 14:24
Два человека пострадали при взрыве в ломбарде в Лукоянове
МЧС сообщило о двух пострадавших при взрыве в расселенном доме в Лукоянове
Взрыв произошел в расселенном доме в городе Лукоянов. О ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. По данным ведомства, пострадали два человека.
Реклама
В МЧС уточнили, что получили данные о происшествии на улице Пушкина в утром 20 января. Прибывшие на место спасатели установили, что в двухэтажном нежилом расселенном здании произошел взрыв газовоздушной смеси.
В результате конструкции здания частично разрушились. Известно о двух пострадавших. Один мужчина оказался под завалами, добавили в пресс-службе. Его достали из-под обломков и передали медикам.
По данным источника «360», в здании располагался ломбард. На месте работают оперативные службы. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.
МЧС РФ
Взрывы
Реклама
Реклама