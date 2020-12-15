Два человека пострадали при взрыве в доме в Красноярске

В многоэтажном доме в Красноярске произошел взрыв. Как рассказали в МЧС, пострадали два человека. СМИ пишут, что взрыв мог произойти из-за самогонного аппарата.

По какой причине произошел взрыв в квартире на третьем этаже по улице Парашютная, неизвестно. Два человека госпитализированы в Красноярскую краевую клиническую больницу с ожогами рук и лица.

«Сообщение о „происшествии“ в многоквартирном жилом доме по улице Парашютной, 78. Пожарно-спасательное подразделение спасло семь человек, остальные 30 вышли из дома самостоятельно. Повреждена межквартирная перегородка между двумя квартирами, стена не несущая, выбиты стеклопакеты в одной из квартир», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работаю следственные органы. Причины пока неизвестны.

Дом, по данным оналйн-сервиса Дом.МинЖКХ, построен в 1972 году, оборудован центральным газоснабжением и не является аварийным.

Один из источников ТАСС сообщил, что пострадавшие могли гнать самогон, пары которого взорвались.