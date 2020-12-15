Два человека пострадали при взрыве в доме в Красноярске
По какой причине произошел взрыв в квартире на третьем этаже по улице Парашютная, неизвестно. Два человека госпитализированы в Красноярскую краевую клиническую больницу с ожогами рук и лица.
«Сообщение о „происшествии“ в многоквартирном жилом доме по улице Парашютной, 78. Пожарно-спасательное подразделение спасло семь человек, остальные 30 вышли из дома самостоятельно. Повреждена межквартирная перегородка между двумя квартирами, стена не несущая, выбиты стеклопакеты в одной из квартир», — рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работаю следственные органы. Причины пока неизвестны.
Дом, по данным оналйн-сервиса Дом.МинЖКХ, построен в 1972 году, оборудован центральным газоснабжением и не является аварийным.
Один из источников ТАСС сообщил, что пострадавшие могли гнать самогон, пары которого взорвались.