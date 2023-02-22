Происшествия 22 февраля 2023, 12:27 Два человека пострадали при взрыве самогонного аппарата в Башкирии

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В городе Баймак в Башкирии из-за взрыва самогонного аппарата пострадали мужчина и женщина. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что выброс газовоздушной смеси произошел из-за оплошности мужчины при работе с самогонным оборудованием.

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Мужчину с ожогами доставили в больницу. Пострадавшая женщина от госпитализации отказалась.

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