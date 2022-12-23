Происшествия 23 декабря 2022, 13:50 Два человека пострадали при взрыве машины в Мелитополе Член ВГА Запорожья Рогов: при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадали два человека РИА «Новости»

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В результате взрыва автомобиля в Мелитополе пострадали два человека, написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уточнил, что взрывное устройство сработало в Renault Duster.

«В результате взрыва автомобиля Renault Duster в центре Мелитополя ранены два человека», — написал Рогов.

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Он опубликовал фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что правоохранители оцепили часть проезжей части. Пожарные тушили иномарку — от нее остался только поврежденный кузов, часть салона и подкапотного пространства выгорели.

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Сотрудники экстренных служб выясняют причины и обстоятельства случившегося. Взрыв в Мелитополе случился в 12:13 недалеко от входа в парк Горького.

Днем 22 декабря взорвалась машина с главой поселка Любимовка Херсонской области Андреем Штепой. От полученных травм он скончался на месте. Врио главы региона Владимир Сальдо пообещал, что причастные к убийству чиновника понесут суровое наказание.