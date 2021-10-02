Два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. В результате травмы получили два человека, в здании обрушился балкон.

О происшествии сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, взрыв произошел сегодня в доме № 18 на улице Гайдара в 07:10.

Пострадали два жильца. Состояние людей уточняется. После взрыва балкон и межтамбурных перекрытий в доме частично обрушились. Пожара не произошло. На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

По данным местного Telegram-канала «Нижний № 1», взрыв произошел на девятом этаже.