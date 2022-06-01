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    01 июня 2022, 13:24

    Два человека пострадали при взрыве газа в доме в Мытищах

    Прокуратура Подмосковья: взрыв газа произошел в жилом доме в Мытищах, один человек погиб

    Александр Блинов, Мария Бокарева

    Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира в Мытищах. На место выехали сотрудники экстренных служб, обстоятельства выясняются, сообщили «360» в администрации городского округа.

    «Все экстренные службы выехали к месту происшествия», — сообщили в администрации.

    По предварительным данным, взрыв произошел в жилом доме по адресу улица Мира, 6А.

    Прокуратура Московской области начала проверку в связи со взрывом газа.

    «Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребенок. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в Telegram-канале прокуратуры.

    Женщина, проживающая в доме напротив, рассказала «360», что в доме на Мира, 6А, предположительно, взорвался бытовой газ в одной из квартир на третьем этаже.

    Очевидец рассказала «360», что при взрыве женщину «вынесло волной» из квартиры на третьем этаже.