Два человека пострадали при взрыве газа в доме в Мытищах

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Мира в Мытищах. На место выехали сотрудники экстренных служб, обстоятельства выясняются, сообщили «360» в администрации городского округа.

«Все экстренные службы выехали к месту происшествия», — сообщили в администрации.

По предварительным данным, взрыв произошел в жилом доме по адресу улица Мира, 6А.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со взрывом газа.

«Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребенок. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в Telegram-канале прокуратуры.

Женщина, проживающая в доме напротив, рассказала «360», что в доме на Мира, 6А, предположительно, взорвался бытовой газ в одной из квартир на третьем этаже.

Очевидец рассказала «360», что при взрыве женщину «вынесло волной» из квартиры на третьем этаже.