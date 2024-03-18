Происшествия 18 марта 2024, 17:01 Два человека пострадали при воздушной атаке ВСУ в Белгородской области Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области Глава Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Читать 360tv в

Два человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, есть двое пострадавших», — указал губернатор.

Реклама

Гладков уточнил, что при атаке ВСУ женщина получила ранение грудной клетки. Бригада скорой помощи доставила ее в Областную клиническую больницу.

Вторым пострадавшим оказался мужчина, которого ранило в руку осколками. Его отправили на скорой в городскую больницу № 2 Белгорода.

После воздушной атаки с украинской стороны в городе обнаружили повреждения шести квартир в трех домах, трех хозяйственных субъектов и шести автомобилей. На одном из предприятий повредило теплицу и посекло забор, сообщил Гладков.

В Белгородском районе повреждения выявили в поселке Октябрьский. Здесь выбило окна и посекло осколками кровлю и дверь в здании производственного предприятия.

В поселке Дубовое пробило кровлю частного дома. В поселке Разумное в одном доме выбило окна в восьми квартирах, в трех частных домах посекло окна и кровли. Также пострадали 22 автомобиля.

Губернатор добавил, что на местах работают сотрудники оперативных служб. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что за прошлую неделю в регионе при обстрелах ВСУ погибли 11 человек. Еще 82 человека пострадали, состояние девяти из них оценили как тяжелое, но стабильное.