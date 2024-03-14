Происшествия 14 марта 2024, 16:59 Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области Гладков: 2 мужчины пострадали при ударе дрона ВСУ по машине в белгородском селе РИА «Новости»

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Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по движущемуся автомобилю в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, легковую машину, ехавшую по дороге, атаковал украинский дрон-камикадзе.

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«Пострадали два человека — у одного мужчины контузия, у второго — контузия и осколочное ранение руки», — указал Гладков.

Бригада скорой помощи доставила пострадавших в центральную районную больницу, добавил глава Белгородской области. Врачи оказывают мужчинам необходимую медицинскую помощь.

Ранее губернатор предупредил жителей Белгорода и Белгородского района о ракетной опасности. Тех, кто находится дома, Гладков призвал не подходить к окнам и укрыться в помещении со сплошными стенами.

Глава Белгородской области также сообщил, что до конца дня 14 марта по всему региону закроют торговые центры. Работа ТЦ в следующие дни будет зависеть от оперативной обстановки, отметил губернатор.