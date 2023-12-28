Происшествия 28 декабря 2023, 17:37 Два человека пострадали при стрельбе возле кафе в Оренбурге

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Перестрелка произошла возле кафе на улице Брестской в Оренбурге, пострадали два человека. Об этом сообщил сайт orenburg.kp.ru со ссылкой на региональное УМВД.

По данным ведомства, между мужчинами произошел конфликт. Один из них вытащил травматический пистолет и выстрелил в двоих незнакомых. Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает.

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Как сообщил сайт 56orb.ru, против стрелка правоохранители возбудили уголовное дело.