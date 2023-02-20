20 февраля 2023, 12:56
Два человека пострадали при стрельбе в торговом центре в Ростове-на-Дону
Неизвестный открыл огонь из травматического оружия в одном из торговых центров в Ростове-на-Дону. В результате стрельбы пострадали два человека, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
По данным «Национальной службы новостей», стрелок ранил двоих мужчин 1980 и 2003 года рождения.
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Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают личность стрелявшего.
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Стрельба
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