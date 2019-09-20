Два человека пострадали в ДТП в Башкирии

Авария произошла днем 19 сентября на 13-м километре автодороги Октябрьский - Ермекеево. 34-летний житель Ермекеевского района за рулем Lada Kalina столкнулся с ВАЗ-2105 под управлением 43-летнего жителя Оренбургской области.

В ДТП пострадали оба водителя. Их госпитализировали. Проводится проверка.