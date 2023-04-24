Происшествия 24 апреля 2023, 16:00 Два человека пострадали при столкновении мотоцикла и легковушки на юге Волгограда

Читать 360tv в

В Волгограде накануне столкнулись мотоцикл и легковушка, когда водитель двухколесного транспортного средства с пассажиром ехал в направлении улицы Командира Рудь, написал сайт novostivolgograda.ru.

По информации регионального ГУ МВД, авария произошла в Красноармейском районе Волгограда. Водитель мотоцикла проехал на красный свет на перекрестке у дома № 130 на улице Мачтозаводской, где столкнулся с Lada Granta.

Реклама

В результате аварии два человека получили травмы, водитель мотоцикла и его 37-летний пассажир. Обоих пострадавших доставили в больницу.