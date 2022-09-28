Два человека пострадали при пожаре в Ростовской области | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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В Ростовской области было зафиксировано возгорание. Об этом сообщил «Царьград».

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Пожар произошел в городе Каменск-Шахтинский. Загорелся один из частных домов на улице Подтелкова. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали оттуда мужчину и женщину. Они получили сильные ожоги. Уточняется, что возгорание возникло из-за непотушенной сигареты.

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