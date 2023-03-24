Происшествия 24 марта 2023, 13:48 Два человека пострадали при пожаре в квартире в Новосибирске

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Возгорание квартиры произошло в пятиэтажном доме в Новосибирске. В результате пожара пострадали два человека, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, пламя охватило одну из квартир пятиэтажки на улице Комсомольская. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров.

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Отмечается, что угарным газом отравились хозяйка квартиры и ее сосед. Семь человек смогли самостоятельно выбраться из задымленного здания до приезда спасателей.

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