Два человека пострадали при пожаре в Ярославской области

Пожар произошел в многоквартирном пятиэтажном доме в поселке Константиновский Ярославской области. Пострадали два человека, сообщило ИА НСН.

Пожар начался в одной из квартир на пятом этаже, затем огонь перекинулся на другие этажи и охватил весь дом. Из здания эвакуировали 15 человек. Двое пострадавших госпитализированы.

На место прибыли сотрудники районной администрации, жильцам предложили разместиться в муниципальной гостинице.