03 сентября 2021, 14:21
Два человека пострадали при пожаре в Ярославской области
Пожар произошел в многоквартирном пятиэтажном доме в поселке Константиновский Ярославской области. Пострадали два человека, сообщило ИА НСН.
Пожар начался в одной из квартир на пятом этаже, затем огонь перекинулся на другие этажи и охватил весь дом. Из здания эвакуировали 15 человек. Двое пострадавших госпитализированы.
На место прибыли сотрудники районной администрации, жильцам предложили разместиться в муниципальной гостинице.