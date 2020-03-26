Два человека пострадали при пожаре на заводе стройматериалов под Липецком

Два человека пострадали при пожаре на заводе в особой экономической зоне «Данков» в Липецкой области. На тысяче квадратных метров горели поддоны.

«В производственной зоне происходит горение деревянных поддонов на площади одна тысяча квадратных метров», — сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб Липецкой области.

Собеседник агентства рассказал, что пострадали два человека. По предварительным данным, они отравились продуктами горения.

В липецком МЧС уточнили, что пожар произошел на заводе «ДримВуд». Он выпускает деревянные конструкции для промышленного и гражданского строительства. Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 14:28. К их прибытию площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. В 15:27 огонь локализовали, сократили площадь пожара до 800 квадратных метров. В тушении задействовали поливомоечные машины, которые подвозят спасателям воду.

Местные СМИ пишут, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение.