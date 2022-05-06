Два человека пострадали при пожаре на рынке во Владикавказе

Крупный пожар произошел на рынке «Викалина» во Владикавказе. Кадры с места событий опубликовали в Telegram канала «Звезда». По их данным, два человека пострадали, им оказывают помощь на месте.

По информации ГУ МЧС по Республике Северная Осетия — Анания, спасатели получили сообщение о пожаре в 09:52.

«На место выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 16, № 1, СПСЧ, № 17, № 2, № 12, № 6, № 19, СОПСО, СПТ, ОГ. Количество задействованных сил и средств уточняется», — добавили в ведомстве.

В 10:35 возгорание локализовали на 4500 квадратных метрах. Эвакуировано 500 человек.

Readovka уточнила, что пожару присвоен третий ранг, и также поделилась кадрами с места происшествия.