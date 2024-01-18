Эксклюзив 18 января 2024, 13:49 Два человека пострадали при пожаре на мебельном складе в Мордовии МЧС: при пожаре на мебельном складе в Саранске пострадали два человека

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В результате возгорания на мебельном складе в Саранске пострадали два человека. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мордовии.

«При пожаре пострадали двое мужчин», — заявили в ведомстве.

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Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале уточнила, что спасатели локализовали распространение огня на площади в 1400 квадратных метров.

«Пострадавшие пытались потушить возгорание самостоятельно», — добавили в главке службы.

Пожар в мебельном цехе по Пролетарской улице в Саранске произошел днем 18 января, «360» показывал кадры с места событий. Изначально МЧС сообщило о пожаре почти на 1800 квадратных метров.