18 января 2024, 13:49
Два человека пострадали при пожаре на мебельном складе в Мордовии
МЧС: при пожаре на мебельном складе в Саранске пострадали два человека
В результате возгорания на мебельном складе в Саранске пострадали два человека. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мордовии.
«При пожаре пострадали двое мужчин», — заявили в ведомстве.
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Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале уточнила, что спасатели локализовали распространение огня на площади в 1400 квадратных метров.
«Пострадавшие пытались потушить возгорание самостоятельно», — добавили в главке службы.
Пожар в мебельном цехе по Пролетарской улице в Саранске произошел днем 18 января, «360» показывал кадры с места событий. Изначально МЧС сообщило о пожаре почти на 1800 квадратных метров.
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МЧС РФ
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