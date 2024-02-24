24 февраля 2024, 18:50
Два человека пострадали при пожарах в двух многоэтажках Саратовской области
В двух многоэтажках в Энгельсе Саратовской области произошли пожары. Пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Возгорание случилось в домах № 9 и 25 микрорайона Энгельс-1. Жильцов эвакуировали. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
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Пожар частично перекинулся на еще одно здание, однако его потушили силами одного пожарного расчета.
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту происшествия. Сотрудники вместе с профильными специалистами выяснят причины и обстоятельства пожаров и оценят соблюдение требований пожарной безопасности. По итогам мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
На место выехал исполняющий обязанности зампрокурора Энгельса Иван Горин.
Ранее в тот же день сообщалось, что правоохранители организовали доследственную проверку по факту пожара со смертельным исходом на севере Москвы. На пепелище нашли тело женщины, отравившейся угарным газом. Вторую пострадавшую увезли в больницу, но спасти ее не удалось.
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