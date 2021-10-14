Два человека пострадали при попытке потушить полыхающую «копейку» на МКАД

Два человека пострадали при попытке потушить горящую машину на МКАД. ЧП произошло в районе Варшавского шоссе, на парковке у центра «Рольф», сообщил источник «360».

По его данным, «Жигули» 1-й модели со старыми номерами загорелись на 27-м километре МКАД. Два человека пытались потушить пожар, но огонь успел полностью уничтожить автомобиль.

В региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о ЧП. Заявка о пожаре поступила в ведомство сегодня, в 10:53. По данным спасателей, помощь медиков потребовалась двум людям. Причины возникновения возгорания уточняются.