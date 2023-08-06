Происшествия 06 августа 2023, 11:56 Два человека пострадали при обстреле ВСУ поселка Азотный в ДНР Мэр Кулемзин: два жителя поселка Азотный пострадали в результате обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по поселку Азотный в Куйбышевском районе Донецка утром в воскресенье, 6 августа, пострадали два человека. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Мужчины 1960 и 1966 годов рождения получили ранения в результате утреннего обстрела Куйбышевского района около рынка „Азотный“», — написал он.

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Куйбышевский район города находится в западной части Донецка.

Ранее Кулемзин уточнял, что осколки снарядов ВСУ посекли здание ДК «Смолянка» и торговые точки на рынке «Азотный».

Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале сообщал, что ВСУ атаковали Куйбышевский район города снарядами натовского калибра 155 миллиметров.

В субботу, 5 августа, ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными снарядами. После атаки загорелось здание университета экономики и торговли, стало известно о гибели местной жительницы.