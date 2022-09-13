Два человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского села | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 22:51 Поделиться Telegram

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Viber Два человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского села Глава Белгородской области Гладков: при обстреле ВСУ села Шелаево пострадали два человека РИА Новости

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ВСУ обстреляли село Шелаево Белгородской области. В результате атаки украинских боевиков пострадали два местных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атаку со стороны Украины зафиксировали вечером 13 сентября.

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«Есть пострадавшие — двое мирных жителей. Ранения легкие», — уточнил Гладков.

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Глава области добавил, что людям оперативно оказали медицинскую помощь. Лечиться они будут амбулаторно — на дому.

Информацию о повреждении инфраструктуры села губернатор не привел.

Накануне из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области погибла женщина. Еще четыре человека пострадали. Их доставили в Валуйскую ЦРБ с ранениями средней степени тяжести.

Повреждения получили хозяйственные постройки и жилые дома.

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