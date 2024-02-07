Происшествия 07 февраля 2024, 10:20 Два человека пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ Гладков сообщил о ранении двух жителей Шебекина при обстреле со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины 7 февраля обстреляли город Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пострадали двое сотрудников промышленного предприятия.

«У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», — написал он.

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Пострадавших отправили в городскую больницу № 2 Белгорода. Как уточнил губернатор, им оказывают всю необходимую медпомощь.

На территории предприятия, по которому били украинские боевики, посечено 10 машин, в одном из цехов пробило кровлю. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны. Ранее три дома повредило при ударе по селу Новая Таволжанка. В зданиях выбило окна, посекло фасады и заборы. Обошлось без жертв и пострадавших. До этого ВСУ атаковали село Вознесеновка с беспилотника.