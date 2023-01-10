Происшествия 10 января 2023, 21:17 Два человека пострадали при обстреле города Шебекино — губернатор Гладков Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадали два человека РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли город Шебекино вечером 10 января, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате атаки пострадали два человека.

«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчина и женщина», — написал губернатор.

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По его словам, власти уточняют информацию о разрушениях. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

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Минувшей ночью ВСУ уже обстреливали Шебекино. Вячеслав Гладков сообщал, что вражеские снаряды повредили две машины и 12 домовладений, никто не пострадал. Украинские военные ударили по опоре электропередачи — аварийно-восстановительные бригады выполнили переподключение.

Шебекино не раз оказывалось под огнем со стороны ВСУ. В конце декабря из-за обстрелов без света оказалась почти треть населения города. Ранения тогда получил местный житель. Медики диагностировали у мужчины переломы костей предплечья. Пострадавшего госпитализировали.