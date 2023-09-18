Происшествия 18 сентября 2023, 15:33 Два человека пострадали при обстреле Донецка из РСЗО «Град» СЦКК: минимум два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минимум два человека получили ранения при обстреле Донецка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

Всего по городу было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня «Град». Один из снарядов попал в здание администрации главы Донецкой Народной Республики на бульваре Пушкина.

Реклама

«Минимум два человека пострадали при обстреле Донецка», — говорится в сообщении.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали два района Донецка. Двое мирных жителей погибли. Еще шесть человек, среди которых подросток, получили ранения.

Согласно данным Минобороны России, российская армия за прошедшие сутки отразила шесть атак ВСУ на Донецком направлении. Потери противника составили до 255 человек.