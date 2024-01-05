05 января 2024, 00:28
Два человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
По предварительным данным, два человека пострадали при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
У одного из мужчин осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
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В результате обстрела в городе повреждены жилые дома. Один из снарядов взорвался рядом с многоквартирным домов, в нескольких квартирах выбило окна. Повреждены более 30 автомобилей. Еще один дом и один автомобиль повреждены в Белгородском районе.
ВСУ в новогодние праздники начали регулярные обстрелы Белгорода. Украинские военные бьют по жилым домам и гражданской инфраструктуре. В связи с ракетной опасностью в городе до 6 января приостановили работу крупные торговые центры. Мэр Белгорода Валентин Демидов призвал всех жителей ради безопасности оставаться дома.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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