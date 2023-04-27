Происшествия 27 апреля 2023, 14:35 Два человека пострадали при обрушении стены строящегося дома в Татарстане Число пострадавших при обрушении стены строящегося дома в Татарстане увеличилось до двух Главное управление МЧС России по Республике Татарстан & МЧС Республики Татарстан

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Два человека пострадали из-за обрушения стены строящегося дома в деревне Куюки в Татарстане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Казани.

«[Есть] второй пострадавший. Его до приезда скорой увезли на своей машине в республиканскую клиническую больницу, осмотрели», — отметили медики.

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У пострадавшего диагностировали легкую травму головы. Его отпустят домой, уточнили в пресс-службе.

Пока официально причины обрушения не установили. Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале МЧС России, обвалился вентиляционный фасад дома. Остальная часть постройки не разрушилась. Спасатели разбирали завалы как вручную, так и с помощью спецтехники.

«В 14:09 [по местному времени] работы по разбору завалов завершены», — уточнили в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Завалы также обследовали кинологи. По предварительным данным, людей там не обнаружили. Как сообщил RT, прокуратура проводит проверку из-за обрушения стены дома в ЖК «Светлый». На место происшествия выехал прокурор района Фанис Шайхаттаров.