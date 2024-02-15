Происшествия 15 февраля 2024, 07:35 Два человека пострадали при обрушении крыши на Алтае Крышу сорвало ветром в Барнауле, пострадали два человека РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сильный ветер сорвал крышу со здания в Барнауле, в результате чего травмы получили два человека. Кроме того, повреждены 10 автомобилей. Об этом сообщила администрация города.

Инцидент произошел на Власихинской улице, 133 в Индустриальном районе Барнаула. Власти уточнили, что крышу сорвало с административного здания.

Реклама

Накануне МЧС России объявило штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за метели и сильного ветра с порывами до 22 метров в секунду. На фоне неблагоприятной погоды без электроснабжения остались семь сел, семь артезианских водозаборов и одна котельная. Рабочие уже восстановили подачу энергии.

Ранее во Владивостоке с двух зданий сорвало крыши. Они рухнули на припаркованные автомобили.