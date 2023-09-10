Происшествия 10 сентября 2023, 19:27 Два человека пострадали при крушении вертолета под Вологдой СК РФ: в Вологодской области упал вертолет, пострадали двое Pxhere

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Вертолет, на борту которого были три человека, упал в Вологодской области. Крушение произошло возле озера Воже, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Два человека получили травмы, им помогают медики, еще один — числится пропавшим без вести.

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«Одной из причин происшествия рассматривается низкое снижение вертолета над водой, в результате чего он потерпел крушение», — передали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». На месте происшествия работают следователи, идет проверка.

Ранее в Челябинской области упал вертолет Ми-8. Воздушное судно потерпело крушение около поселка Красное Поле в Сосновском районе. Фермер, ставший очевидцем, рассказал, что от вертолета ничего не осталось. Он помогал пожарным и скорой проехать к месту происшествия.