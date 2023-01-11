Эксклюзив 11 января 2023, 14:32 Два человека пострадали при ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы Источник «360»: 2 человека пострадали из-за съезда автобуса в кювет у рынка «Садовод»

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Серьезно ДТП произошло на юго-востоке Москвы. Там в кювет съехал заказной автобус, который вез людей от рынка «Садовод» до района Выхино-Жулебино. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. По его словам, два человека пострадали.

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Всего в салоне автобуса марки МАЗ находились 15 человек, пострадавших осматривает бригада скорой помощи. Также на месте работают сотрудники ДПС. Правоохранительные органы выясняют, по какой причине транспортное средство съехало в кювет.