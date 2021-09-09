Два человека пострадали после взрыва в доме в Марий Эл

В двухэтажном жилом доме в поселке Красногорский Звениговского района Марий Эл произошел взрыв. В результате пострадали два человека. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС, в ведомстве опровергли, что произошел взрыв газа.

«Взрыва газа не было. Произошел хлопок в одной из квартир. Конструкции не повреждены, выбито только одно окно и межкомнатная дверь, пожара не было», — отметила собеседница.

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Она подчеркнула, что пострадали два человека — оба взрослые. Сейчас решается вопрос об их госпитализации.

В Единой дежурной диспетчерской службе Звениговского района сообщили ТАСС, что пострадавшие получили ожоги. Врачи диагностировали мужчины ожог лица, а у женщины — ожог рук. Там также уточнили, что в эвакуации остальных жителей нет необходимости.

Глава района Владимир Геронтьев рассказал агентству, что случившееся не повредило несущие конструкций дома. По его словам, причиной стало неосторожное обращение с газовыми приборами.