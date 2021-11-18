18 ноября 2021, 13:53
Два человека пострадали от нападения с ножом в Петербурге
«Невские новости»: два нападения с ножом произошло в Петербурге в соседних кварталах
Два человека пострадали от нападений с ножом в Санкт-Петербурге за один день. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.
Один из пострадавших обратился за помощью к охраннику магазина. Он рассказал, что на него напала группа людей, в результате чего он получил ножевые ранения.
Позже напали на женщину. Она также рассказала, что это была группа людей.
Происшествия случились в двух кварталах друг от друга. Подозреваемых разыскивают.