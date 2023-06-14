Происшествия 14 июня 2023, 19:26 Два человека пострадали от минометного обстрела ВСУ в Брянской области Глава Брянской области Богомаз: два человека пострадали от обстрела ВСУ в Севском районе РИА «Новости»

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Боевики ВСУ обстреляли деревню Грудскую в Севском районе Брянской области. В результате атаки два человека получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате минометного обстрела пострадали два человека. Бригадой скорой помощи они доставлены в районную больницу», — написал он.

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Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, добавил Богомаз.

Ранее стало известно, что под огнем ВСУ оказался поселок Глушково в Курской области. Два мирных жителя попали в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести.

Накануне, 13 июня, боевики обстреляли из минометов и гранатометов Грайворонский городской округ в Белгородской области. Всего зафиксировали 42 прилета. Самый сильный удар пришелся на село Новостроевка-Вторая. Также на территории округа сбили два украинских беспилотника. Обошлось без пострадавших.