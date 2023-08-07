Эксклюзив 07 августа 2023, 17:45 Два человека пострадали из-за взрыва баллона на севере Москвы Источник «360»: на севере Москвы взорвался ацетиленовый баллон, пострадали два человека Сайт мэра и правительства Москвы

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В Западном Дегугине на территории промзоны произошел взрыв ацетиленового баллона. В результате ЧП пострадали два человека, сообщил источник «360».

По его данным, один из пострадавших получил тяжелые травмы. Его пытаются реанимировать медики. Второй — отказался от помощи врачей.

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Прибывшие на место происшествия оперативные горслужбы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что в промышленной зоне Ильменском проезде произошла разгерметизация газового баллона. В ведомстве добавили, что обошлось без возгорания. Помощь пожарных не потребовалась.

UPD: по информации источника, один из пострадавших позже скончался.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Канске во время проведения работ по замене трубопровода. После этого жители пострадавшей многоэтажки выскочили на балкон.