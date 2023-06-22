Эксклюзив 22 июня 2023, 15:58 Два человека пострадали из-за падения лифта в Подмосковье Источник «360»: из-за падения лифта в Воскресенске пострадали два человека РИА «Новости»

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В Подмосковье в жилом доме упал лифт. ЧП произошло в Воскресенске. Двух человек доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом «360» сообщил источник.

«Поступило сообщение о падении лифта в Воскресенске, на улице Хрипунова в доме № 3», — рассказал источник.

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Он уточнил, что происшествие произошло в первом подъезде 14-ти этажного дома. Лифт упал с пятого этажа в шахту.

«Пострадали два человека. Их доставили в ЦРБ», — отметил источник, не уточнив состояние пострадавших.