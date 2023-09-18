Эксклюзив 18 сентября 2023, 22:48 Два человека пострадали из-за дымовой шашки, брошенной в автобус на Новом Арбате Источник «360»: неизвестные кинули дымовую шашку в автобус на Новом Арбате Unsplash

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На Новом Арбате в Москве неизвестные кинули в салон автобуса дымовую шашку. Пострадали два человека, сообщил источник «360».

В результате срабатывания дымовой шашки двум пассажирам потребовалась медицинская помощь. По информации источника, детей в салоне не было. Все произошло около 21:30 по местному времени.

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По информации Мосгортранса, в салоне распылили баллончик, и пассажиру стало плохо. Более подробной информации пока не поступало.

В Красноярске задержали девятиклассника, который планировал взорвать рынок. У него обнаружили химические вещества и дымовые шашки. Школьника обвинили в подготовке теракта.

Дымовые шашки часто используют в уличных митингах, перерастающих в беспорядки. В Германии на фестивале Эритреи более 20 полицейских пострадали, в них кидали камни и дымовые шашки, об этом написал телеканал RT.