Два человека пострадали в ДТП в Башкирии

В Белорецке (Башкирия) в аварии с грузовым автомобилем Volvo и ВАЗ-21099 пострадали два человека. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

В момент ДТП легковым автомобилем управляла 20-летняя девушка, также в машине находилась 15-летняя пассажирка. При этом у водителя легковушки не было прав на вождение транспортного средства. Девушки получили травмы и были доставлены в больницу.