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    15 ноября 2021, 21:22

    Два человека пострадали в ДТП в Башкирии

    Грузовик и легковушка столкнулись в Башкирии

    Редакция сайта 360

    В Белорецке (Башкирия) в аварии с грузовым автомобилем Volvo и ВАЗ-21099 пострадали два человека. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

    В момент ДТП легковым автомобилем управляла 20-летняя девушка, также в машине находилась 15-летняя пассажирка. При этом у водителя легковушки не было прав на вождение транспортного средства. Девушки получили травмы и были доставлены в больницу.