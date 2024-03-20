Происшествия 20 марта 2024, 10:26 Два человека попали в реанимацию после массовой аварии в Петербурге 78.ru: в Санкт-Петербурге в массовом ДТП пострадали два человека РИА «Новости»

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В Выборгском районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием иномарок. В результате серьезно пострадали два человека, сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, на пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов дорогу не поделили пять машин.

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Журналисты уточнили, что внедорожник серого цвета на высокой скорости вылетел на запрещенный сигнал светофора и протаранил несколько машин. За несколько секунд автомобили превратились в груды металла.

На месте ДТП случайно оказался врач, который оказал первую помощь пострадавшим в белом кроссовере до приезда скорой. Водителя и пассажирку с многочисленными переломами увезли в реанимацию.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Ранее в Зеленограде столкнулись Honda Civic, Toyota Auris и КамАЗ. В результате аварии погиб человек, который находился в салоне Honda Civic.