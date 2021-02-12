Два человека попали в реанимацию после ДТП на тюменской остановке

Водитель сбил несколько человек на остановке общественного транспорта в Тюмени. Два человека сейчас в реанимации. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

У одной из пострадавших ушиб головы и перелом ключицы, она находится в состоянии средней тяжести.

«Другой пациент находится в реанимации в связи с тяжелой сочетанной травмой», — рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Кроме того, еще один человек попал в больницу с травмой бедра, а одной женщине назначили амбулаторное лечение.