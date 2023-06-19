Происшествия 19 июня 2023, 01:00 Два человека попали в больницу после обстрела боевиками ВСУ Курской области Глава Курской области Старовойт: после обстрела ВСУ поселка Глушково пострадали 2 человека Telegram-канала губернатора Курской области Романа Старовойта

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Двое мирных жителей пострадали при обстреле поселка Глушково в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов», — написал он.

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В результате атаки украинских боевиков два человека получили осколочные ранения. Их доставили в районную больницу.

Также повреждены жилые дома и несколько магазинов возле рынка, добавил губернатор. Он пообещал помочь всем жителям с восстановлением домов и построек.

По данным Старовойта, наши военные во время атаки выявили точки противника и открыли по ним ответный огонь.

Ранее канала Shot сообщил о другой атаке ВСУ в этом регионе. Украинские военные обстреляли сахарный завод в поселке Теткино. Боевики выпустили 10 снарядов, в цель попал лишь один — он попал в склад с горюче-смазочными материалами.