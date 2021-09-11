Минимум два человека попали в больницу после взрыва газа в жилом доме в Ельце

Как минимум два человека попали в больницу после взрыва бытового газа, который прогремел сегодня около полуночи в доме в городе Ельце Липецкой области. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах.

Сейчас спасатели ищут тех, кто может оставаться под завалами. По предварительным данным, пропали четыре человека. Уточняется, что детей среди них нет.

Сразу после взрыва жильцов дома эвакуировали из обоих подъездов. На месте работают 15 спасателей, привлечена специальная техника. По предварительным данным, частично рухнула стена. Данные о погибших и пострадавших уточняются, их предварительное число все еще может вырасти. Поисково-спасательные работы продолжаются. Подъезд дома, в котором произошел хлопок газа, полностью разрушен.

Трехдневный траур объявлен после мощного взрыва газа в Ногинске. ЧП унесло жизни семерых человек, в том числе двоих детей. Есть пострадавшие, сейчас они в больницах. По предварительной версии, многодетная семья могла ночью обогреваться газом и не заметить, как огонь погас. Это могло привести к взрыву при первом щелчке выключателя.