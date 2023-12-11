Происшествия 11 декабря 2023, 12:07 Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Новосибирске

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Авария с двумя пострадавшими произошла ночью на Димитровском мосту в Новосибирске. Организована проверка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на городскую ГИБДД.

Согласно данным ведомства, 54-летний водитель машины Toyota Opa по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с иномаркой Kia Rio под управлением 37-летнего мужчины.

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Травмы получили инициатор ДТП и пассажир второй легковушки. Медики госпитализировали пациентов.