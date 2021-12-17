17 декабря 2021, 14:26
Два человека попали под поезд в Ульяновской области
Двое мужчин попали под колеса поезда в Ульяновской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на следственное управление на транспорте.
Один из пострадавших погиб, второй попал в больницу. Уточняется, что машинист попытался применить экстренное торможение, но авария все равно произошла.
Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия.
Ранее в Московской области завели уголовное дело после столкновения пятилетней девочки с электричкой. Ребенок выехал на железнодорожные пути, когда катался на «ватрушке».