Два человека попали под поезд в Ульяновской области

Двое мужчин попали под колеса поезда в Ульяновской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на следственное управление на транспорте.

Один из пострадавших погиб, второй попал в больницу. Уточняется, что машинист попытался применить экстренное торможение, но авария все равно произошла.

Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

Ранее в Московской области завели уголовное дело после столкновения пятилетней девочки с электричкой. Ребенок выехал на железнодорожные пути, когда катался на «ватрушке».