03 апреля 2023, 19:48
Два человека попали под машину в Челябинской области
В Челябинской области случилось ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла на 10-м километре автодороги Озерск — Метлино. По предварительным данным, 46-летний водитель отечественного авто сбил двух пешеходов, который шли по проезжей части. Один из них умер, получив смертельные травмы. Другой с переломом руки попал в больницу.
Челябинская область
ДТП
Реклама
Реклама