Происшествия 03 апреля 2023, 19:48 Два человека попали под машину в Челябинской области

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В Челябинской области случилось ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на 10-м километре автодороги Озерск — Метлино. По предварительным данным, 46-летний водитель отечественного авто сбил двух пешеходов, который шли по проезжей части. Один из них умер, получив смертельные травмы. Другой с переломом руки попал в больницу.